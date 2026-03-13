Потрібно грати до кінця: Кучер – про помилки гравців Шахтаря у матчі з Лехом
Ексгравець донецького Шахтаря Олександр Кучер розібрав помилки "гірників" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха (3:1).
Його слова передає NV.ua.
"Пропущений гол? Ці помилки біля своїх воріт… Самовпевненість тут непотрібна — треба грати до кінця, а не думати, що все вже зроблено. Треба бути дуже уважними, сконцентрованими. Тому що бачимо: будь-яка помилка може призвести до голу.
Чи міг Лех зрівняти рахунок? Вони змінили гравців, посилили атаку. Вони тиснули, але Шахтар вийшов із цієї ситуації, забили третій гол. І молодці - дуже непогано зіграли в кінцівці", - сказав він.
Також Кучер вказав, що потрібно робити "гірникам" у матчі-відповіді, щоб уникнути подібних проблем.
"Менше втрат біля своїх воріт - така самовпевненість трохи була. І ці втрати можуть бути дуже критичними. Треба дуже відповідально підійти до цього, діяти зосереджено і не помилятися біля своїх воріт. Тому що бачимо: у Леха все-таки є виконавці, які вміють і забити, і віддати. Тож потрібно буде зіграти дуже уважно", - розповів Кучер.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що своїми емоціями від матчу також поділись наставники обох команд. Тренер Леха визнав, що Шахтар був кращим, Арда Туран при цьому переконаний, що доля протистояння ще не вирішена.