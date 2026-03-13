Потрібно грати до кінця: Кучер – про помилки гравців Шахтаря у матчі з Лехом

Ексгравець донецького Шахтаря Олександр Кучер розібрав помилки "гірників" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха (3:1).

Його слова передає NV.ua.

"Пропущений гол? Ці помилки біля своїх воріт… Самовпевненість тут непотрібна — треба грати до кінця, а не думати, що все вже зроблено. Треба бути дуже уважними, сконцентрованими. Тому що бачимо: будь-яка помилка може призвести до голу.

Чи міг Лех зрівняти рахунок? Вони змінили гравців, посилили атаку. Вони тиснули, але Шахтар вийшов із цієї ситуації, забили третій гол. І молодці - дуже непогано зіграли в кінцівці", - сказав він.