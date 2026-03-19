Легенда Шахтаря зробив прогноз на матч "гірників" з Лехом

Ексгравець донецького Шахтаря Олександр Кучер виділив перевагу "гірників" перед другим матчем із Лехом в 1/8 фіналу Ліги конференцій та назвав слабкі сторони поляків.

"Як нейтралізувати наступ поляків? Коштом контролю м'яча. Треба виходити з цього пресингу і проводити свої швидкі атаки. Звичайно, забитий м'яч дуже допоможе. Щоб не було паніки й метушні, треба триматися в тонусі. Повна концентрація повинна бути, увага до гри", – розповів він.

Ексгравець "гірників" виділив слабкі місця в обороні польського колективу.

"В обороні є молодий захисник, який інколи діє неуважно. Є, звичайно, моменти. Швидкість наших крайніх нападників може стати ключовою. Гра один в один, вихід із-під пресингу, розгін атак – вони вміють це робити, обігрувати суперників і залишати їх один в один. Виконавців у Шахтарі достатньо", – сказав він.

Також Кучер спрогнозував результат матчу.

"Звичайно, досвіду єврокубкових матчів у Шахтаря вистачає. Це великий плюс, який допоміг і в першій грі. Мій прогноз? Я сподіваюся на перемогу Шахтаря", – розповів Кучер.

Нагадаємо, що в першому поєдинку "гірники" перемогли з рахунком 3:1. Крапку в тій зустрічі поставив Ісаке Сілва, який забив гол ударом через себе.

Матч-відповідь між Шахтарем і Лехом відбудеться 19 березня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.