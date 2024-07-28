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Кучер виділив головного героя збірної України у матчі з Марокко

Олександр Булава — 28 липня, 10:15
Кучер виділив головного героя збірної України у матчі з Марокко

Колишній головний тренер Металіста та СК Дніпро-1 вважає, що феноменальна гра голкіпера Кирила Фесюна допомогла "синьо-жовтим" здолати Марокко (2:1) у другому турі групового етапу Олімпіади-2024.

Цитує Кучера "Український футбол".

"Поєдинок мені дуже сподобався. Шикарний. Це була динамічна гра у якій обидві команди дійсно грали, бігли, прагнули до перемоги. Не було так званого закритого футболу. І найголовніше, що перемогли саме наші хлопці в підсумку.

Не хотілося б когось виділяти персонально. Як на мене, перемогла саме команда. Билися за результат всі, хто був на полі. Не люблю когось виокремлювати, але Фесюн у воротах просто дива творив. Дуже хороша гра від Кирила", — сказав Кучер.

У третьому турі групового етапу Україна 30 липня зіграє проти Аргентини, а Марокко в паралельному поєдинку протистоятиме Іраку. Після двох турів у всіх чотирьох команд по три очки, у плейоф пройдуть перші два місця.

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