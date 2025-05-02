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Визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубку України серед жіночих команд

Олексій Мурзак — 2 травня 2025, 15:50
Визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубку України серед жіночих команд
УАФ

Сьогодні, 2 травня відбувся заключний поєдинок 1/4 фіналу розіграшу Кубку України серед жіночих команд сезону-2024/2025, в якому Сістерс перемогли Ладомир.

Таким чином, одеський клуб став останнім учасником півфіналу турніру.

У листопаді до 1/2 фіналу пробилися Металіст 1925 та Ворскла. Ще два матчі чвертьфінальної стадії було перенесено на весняну частину сезону через перебування значної кількості гравчинь у складах жіночих збірних України.

1 березня визначився третій учасник 1/2 фіналу, яким став Колос.

Кубок України з футболу
1/4 фіналу, 2 травня

Ладомир (Володимир) – Сістерс (Одеса) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 52 Нганді

Жеребкування півфіналів відбудеться 5 травня в Будинку футболу, початок о 12:00, матчі заплановано на 21 травня. Фінал пройде 10 червня.

Нагадаємо, 29 квітня, відбувся матч у межах 7 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок між Сістерс та Ладомиром, де перемогу також святкував клуб з Одеси.

Ворскла Колос Металіст 1925 Кубок України з футболу

Ворскла

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