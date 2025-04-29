Сістерс розгромив Ладомир у 7 турі Вищої ліги
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Сьогодні, 29 квітня, відбувся матч у межах 7 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок між Сістерс та Ладомиром.
Футбольний клуб Сістерс здобув перемогу з рахунком 3:0.
Голи за одеську команду забили Ірина Василюк, Олена Манзюк і колумбійська легіонерка Хесумар Кольменарес.
Футбол – Вища ліга
7 тур, 29 квітня
Сістерс – Ладомир 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Василюк (17), 2:0 – Манзюк (24), 3:0 – Кольменарес (50)
Перемога дозволила Сістерс закріпитися на четвертому місці – 31 очко. Ладомир перебуває на шостій позиції, маючи 12 балів.
Лідирує в чемпіонаті полтавська Ворскла, яка набрала 44 пункти. На 5 балів відстає Металіст 1925.
Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід нещодавно дебютувала за харківський клуб.