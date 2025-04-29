Сістерс розгромив Ладомир у 7 турі Вищої ліги

Сьогодні, 29 квітня, відбувся матч у межах 7 туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жінок між Сістерс та Ладомиром.

Футбольний клуб Сістерс здобув перемогу з рахунком 3:0.

Голи за одеську команду забили Ірина Василюк, Олена Манзюк і колумбійська легіонерка Хесумар Кольменарес.

Футбол – Вища ліга

7 тур, 29 квітня

Сістерс – Ладомир 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Василюк (17), 2:0 – Манзюк (24), 3:0 – Кольменарес (50)

Перемога дозволила Сістерс закріпитися на четвертому місці – 31 очко. Ладомир перебуває на шостій позиції, маючи 12 балів.

Лідирує в чемпіонаті полтавська Ворскла, яка набрала 44 пункти. На 5 балів відстає Металіст 1925.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід нещодавно дебютувала за харківський клуб.