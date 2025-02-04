Лужний натякнув на зміни у форматі Кубку України

Колишній гравець збірної України Олег Лужний, який зараз є головою Комітету професійного футболу Української асоціації футбролу, вважає, що формат Кубку України має зазнати змін.

Про це він сказав у коментарі для Експрес.

"Ми проводимо розіграш Кубка у такому форматі вже років 50. Та навіть машина так довго не їздить. Треба щось змінювати, вдосконалювати, щоб іти в ногу з часом. Яким буде новий формат – невідомо. Попереду тривала робота в комітетах, аналіз усіх можливих форматів.

Коли вже вийдемо на якісь фінальні версії, передамо їх УАФ для остаточного розгляду і затвердження", – заявив Лужний.

Нагадаємо, нещодавно УАФ висунула свого президента Андрія Шевченка кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА.