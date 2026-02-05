Аталанта розгромила Ювентус та вийшла у півфінал Кубку Італії

Сьогодні, 5 лютого, відбувся чвертьфінальний матч Кубку Італії з футболу сезону-2025/26, в якому Аталанта приймала Ювентус.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

На 27 хвилині зустрічі нападник "богині" Джанлука Скамакка реалізував пенальті. Аталанта зуміла подвоїти перевагу на 77 хвилині зустрічі завдяки Сулеймана, а на 85 хвилині крапку в зустрічі поставив Палашич.

Кубок Італії з футболу

Чвертьфінал, 5 лютого

Аталанта – Ювентус 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Скамакка (пенальті), 2:0 – 77 Сулеймана, 3:0 – 85 Палашич

Суперником Аталанти у півфіналі стане переможець протистояння Больноя – Лаціо.

Нагадаємо, напередодні Інтер у складному матчі переміг Торіно в чвертьфіналі Кубку Італії. Він зустрінеться з тріумфатором поєдинку Наполі – Комо.