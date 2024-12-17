Ювентус впевнено переграв Кальярі у Кубку Італії

У вівторок, 17 грудня, відбувся матч в межах 1/8 фіналу Кубка Італії туринський Ювентус на своєму полі приймав Кальярі.

Матч завершився впевненою перемогою "старої синьйори" із рахунком 4:0.

Поєдинок пройшов за абсолютного домінування господарів поля, які забили шість м'ячів у ворота Скуффета, чотири з яких було зараховано. У другому таймі два голи Влаховича було скасовано через офсайд.

Відзначимо неймовірне взяття воріт Копмейнерса, який виконав дуже красивий штрафний удар з 26 метрів.

Кальярі майже не мав шансів для взяття воріт Де Грегоріо та залишив турнір. Єдиний шанс команда не використала на 90+1 хвилині, коли Праті з вбивчої позиції пробив у голкіпера.

Кубок Італії

1/8 фіналу, 17 грудня

Ювентус – Кальярі 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Влахович, 44, 2:0 – Копмейнерс, 53, 3:0 – Консейсау, 80, 4:0 – Гонсалес, 89

У наступному раунді Ювентус зустрінеться з Емполі, який раніше здолав Фіорентину.