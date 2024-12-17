Ювентус впевнено переграв Кальярі у Кубку Італії
У вівторок, 17 грудня, відбувся матч в межах 1/8 фіналу Кубка Італії туринський Ювентус на своєму полі приймав Кальярі.
Матч завершився впевненою перемогою "старої синьйори" із рахунком 4:0.
Поєдинок пройшов за абсолютного домінування господарів поля, які забили шість м'ячів у ворота Скуффета, чотири з яких було зараховано. У другому таймі два голи Влаховича було скасовано через офсайд.
Відзначимо неймовірне взяття воріт Копмейнерса, який виконав дуже красивий штрафний удар з 26 метрів.
Кальярі майже не мав шансів для взяття воріт Де Грегоріо та залишив турнір. Єдиний шанс команда не використала на 90+1 хвилині, коли Праті з вбивчої позиції пробив у голкіпера.
Кубок Італії
1/8 фіналу, 17 грудня
Ювентус – Кальярі 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Влахович, 44, 2:0 – Копмейнерс, 53, 3:0 – Консейсау, 80, 4:0 – Гонсалес, 89
У наступному раунді Ювентус зустрінеться з Емполі, який раніше здолав Фіорентину.