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Інтер впевнено здолав Удінезе і вийшов у чвертьфінал Кубку Італії

Руслан Травкін — 20 грудня 2024, 00:03
Інтер впевнено здолав Удінезе і вийшов у чвертьфінал Кубку Італії
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У четвер, 19 грудня, відбувся заключний матч 1/8 фіналу Кубку Італії. На стадіоні "Джузеппе Меаца" Інтер приймав Удінезе.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь фаворита.

На 30-й хвилині рахунок відкрив досвідчений австрійський форвард Марко Арнаутович. У компенсований до першого тайму час Крістьян Асллані подвоїв перевагу "змій".

Другий тайм проходив досить спокійно. Інтер не особо форсував події, а клуб з Удіне нічого не зумів створити – 0 ударів у площину воріт.

Кубок Італії – сезон 2024/25
19 грудня

Інтер – Удінезе 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Арнаутович (30), 2:0 – Асслані (45+2)

В 1/4 фіналу Інтер зіграє проти Лаціо. Суперником Роми Артема Довбика, яка впевнено з дублем від українця вибила Сампдорію, буде Мілан.

Інтер Кубок Італії результати матчів Удінезе

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