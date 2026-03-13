FA затвердила розклад і час початку матчів 1/4 фіналу Кубку Англії

Футбольна асоціація Англії опублікувала розклад матчів 1/4 фіналу Кубку Англії.

Так, центральний матч цієї стадії між Манчестер Сіті та Ліверпулем відбудеться 4 квітня, початок о 14:45 за київським часом.

Цього ж дня між собою зіграють Челсі – Порт Вейл та Саутгемптон з Арсеналом.

Водночас останній півфіналіст визначиться у протистоянні Вест Гема та Лідса, яке заплановано на 5 квітня.

Кубок Англії з футболу

1/4 фіналу

4 квітня

14:45 Манчестер Сіті – Ліверпуль

19:15 Челсі – Порт Вейл

22:00 Саутгемптон – Арсенал

5 квітня

18:30 Вест Гем – Лідс

