FA затвердила розклад і час початку матчів 1/4 фіналу Кубку Англії

Олексій Мурзак — 13 березня 2026, 18:11
FA затвердила розклад і час початку матчів 1/4 фіналу Кубку Англії

Футбольна асоціація Англії опублікувала розклад матчів 1/4 фіналу Кубку Англії.

Так, центральний матч цієї стадії між Манчестер Сіті та Ліверпулем відбудеться 4 квітня, початок о 14:45 за київським часом.

Цього ж дня між собою зіграють Челсі – Порт Вейл та Саутгемптон з Арсеналом.

Водночас останній півфіналіст визначиться у протистоянні Вест Гема та Лідса, яке заплановано на 5 квітня.

Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу

4 квітня

  • 14:45 Манчестер Сіті – Ліверпуль
  • 19:15 Челсі – Порт Вейл
  • 22:00 Саутгемптон – Арсенал

5 квітня

  • 18:30 Вест Гем – Лідс

З результатами 1/8 фіналу можна ознайомитися за цим посиланням.

Кубок Англії

Кубок Англії

