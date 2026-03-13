FA затвердила розклад і час початку матчів 1/4 фіналу Кубку Англії
Футбольна асоціація Англії опублікувала розклад матчів 1/4 фіналу Кубку Англії.
Так, центральний матч цієї стадії між Манчестер Сіті та Ліверпулем відбудеться 4 квітня, початок о 14:45 за київським часом.
Цього ж дня між собою зіграють Челсі – Порт Вейл та Саутгемптон з Арсеналом.
Водночас останній півфіналіст визначиться у протистоянні Вест Гема та Лідса, яке заплановано на 5 квітня.
Кубок Англії з футболу
1/4 фіналу
4 квітня
- 14:45 Манчестер Сіті – Ліверпуль
- 19:15 Челсі – Порт Вейл
- 22:00 Саутгемптон – Арсенал
5 квітня
- 18:30 Вест Гем – Лідс
