Один з лідерів півзахисту Полісся відновився після затяжної травми і повернувся в загальну групу

Півзахисник Полісся Борис Крушинський повернувся до тренувань в загальній групі.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Хавбек зможе взяти участь у матчі проти Шахтаря, який відбудеться 18 жовтня в межах 9-го туру УПЛ.

Футболіст пропустив майже два місяці, і востаннє виходив на поле у ​​матчі з ЛНЗ у середині серпня (0:2).

Крушинський у сезоні 2025/26 провів 6 матчів у складі Полісся та відзначився двома гольовими передачами. Хавбек виступає за житомирський клуб із 2023 року.

Водночас Шахтар на кілька тижнів втратив свого півзахисника Дмитра Криськіва.