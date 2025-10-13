Один з лідерів півзахисту Полісся відновився після затяжної травми і повернувся в загальну групу
Борис Крушинський
ФК Полісся
Півзахисник Полісся Борис Крушинський повернувся до тренувань в загальній групі.
Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.
Хавбек зможе взяти участь у матчі проти Шахтаря, який відбудеться 18 жовтня в межах 9-го туру УПЛ.
Футболіст пропустив майже два місяці, і востаннє виходив на поле у матчі з ЛНЗ у середині серпня (0:2).
Крушинський у сезоні 2025/26 провів 6 матчів у складі Полісся та відзначився двома гольовими передачами. Хавбек виступає за житомирський клуб із 2023 року.
Водночас Шахтар на кілька тижнів втратив свого півзахисника Дмитра Криськіва.