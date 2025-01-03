Кривдники Полісся, знайомі з Естонії та Кальмар: з ким Кривбас зіграє на зборі в Іспанії

Стали відомі перші три спаринг-партнери криворізького Кривбаса на навчально-тренувальному зборі, який пройде в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Суперниками будуть словенська Олімпія Любляна, Кальмар (Швеція) та Левадія Таллінн (Естонія). Спаринги відбудуться відповідно 24 січня, 31 січня і 9 лютого.

Олімпія відома українським вболівальникам за нещодавніми матчами кваліфікації Ліги конференцій проти житомирського Полісся. Словенці вибили амбіційний український клуб.

Кальмар цього сезону вилетів у другу за значимістю лізі чемпіонату Швеції. А з Левадією український клуб грав рік тому в товариському матчі (2:2). Зауважимо, що власником естонського клубу є українець Віктор Левада.

Також повідомляється, що криворізький колектив проведе ще три гри на зборі, проте імена суперників наразі невідомі.

Нагадаємо, напередодні Кривбас випустив особливу форму на честь дня народження Степана Бандери.