Українське протистояння в МЛС: Інтер Маямі з Кривцовим здолав Коламбус Чеберка
У ніч на 20 червня Інтер Маямі здобув перемогу над Коламбусом Крю в межах чергового туру регулярного чемпіонату МЛС.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Український захисник Сергій Кривцов відіграв увесь матч у складі Інтера, а його земляк Євген Чеберко з Коламбуса з'явився на полі на 73 хвилині матчу.
Варто додати, що зіркові лідери Інтера, Ліонель Мессі та Луїс Суарес, не брали участь у матчі. Футболісти відправились до своїх збірних та готуються до Копа Америки-2024.
Команда з Маямі є лідером Східної конференції МЛС, а Коламбус посідає шосте місце.