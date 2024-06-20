Українське протистояння в МЛС: Інтер Маямі з Кривцовим здолав Коламбус Чеберка

У ніч на 20 червня Інтер Маямі здобув перемогу над Коламбусом Крю в межах чергового туру регулярного чемпіонату МЛС.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Український захисник Сергій Кривцов відіграв увесь матч у складі Інтера, а його земляк Євген Чеберко з Коламбуса з'явився на полі на 73 хвилині матчу.

Варто додати, що зіркові лідери Інтера, Ліонель Мессі та Луїс Суарес, не брали участь у матчі. Футболісти відправились до своїх збірних та готуються до Копа Америки-2024.

Команда з Маямі є лідером Східної конференції МЛС, а Коламбус посідає шосте місце.