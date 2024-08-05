Кривбас — Вікторія Пльзень: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 8 серпня, криворізький Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Матч відбудеться на однойменному стадіоні у місті Кошице, Словаччина. Початок — о 21:00 за київським часом.

Кривбас Кривий Ріг

У сезоні-2023/24 криворіжці тривалий час боролися за золоті медалі в Українській Прем'єр-лізі, проте ближче до кінця чемпіонату стало зрозуміло, що підопічні Юрія Вернидуба завершать турнір на 3 сходинці. Для команди це перше потрапляння у єврокубки після відновлення.

Перед першим матчем кваліфікації Ліги Європи Кривбас зіграв 7 товариських матчів проти доволі сильних команд, і поступився лише турецькому Різеспору. На минулих вихідних криворіжці зіграли першу офіційну гру в новому сезоні. У 1 турі УПЛ вони мінімально перемогли Чорноморець.

У складі української команди лише 1 втрата перед матчем проти Вікторії. Кривбасу не зможе допомогти лівий захисник Володимир Якимець.

Вікторія Пльзень

Вікторія Пльзень також стала третьою командою в місцевому чемпіонаті, пропустивши вперед дві команди з Праги — Спарту та Славію. Таким чином команда повторила результат попереднього сезону.

У чехів було менше товариських матчів, всього 6, і також лише 1 поразка, від данського Копенгагена. А ось офіційних ігор Вікторія провела більше. Команда тричі зіграла у чемпіонаті Чехії, здобувши дві перемоги у двох перших турах, та зігравши в нульову нічию з Яблонцем на минулих вихідних.

Що ж до втрат, то у Вікторії їх одразу три. Через травму гру пропустять лівий вінгер Ян Сікора, воротар Флоріан Вігеле та нападник Крістоф Кабонго.

Історія зустрічей

Команди раніше ніколи не перетиналися. Це буде перше протистояння між Кривбасом та Вікторією Пльзень.

Де дивитися

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків у кваліфікації єврокубків каналу УПЛ-ТБ. Тож подивитися цей матч можна на цьому каналі.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго, Луньов, Вакулко, Твердохліб, Кузик, Хомченовський, Аду.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Двех, Гранац, Ємелка, Копіц, Калвах, Черв, Каду, Шульц, Видра, Вашулін.

Цифри і факти

Кривбас та Вікторія Пльзень ніколи не грали між собою;

Криворізький клуб ще не грав проти команд із Чехії;

Вікторія лише двічі грала проти українських клубів. На її рахунку перемога та нічия у матчах проти Шахтаря;

Кривбас біль ніж вдвічі дешевший за Вікторію (16,23 проти 40,30 мільйонів євро);

У складі Кривбаса менше збірників, ніж у чеського клубу (3 проти 5 в національній збірній та 1 проти 8 у молодіжних);

У складі Кривбаса менше легіонерів, порівняно з Вікторією (10 проти 12);

Склад криворожців доросліший за суперників із Чехії (24,7 проти 24,4);

Прогноз Чемпіона

2:1 — перемога Кривбаса.