Кривбас збирається за 100 тисяч євро купити гравця Левскі

Клуб Української Прем'єр-ліги Кривбас збирається викупити Клемента Ікенну з болгарського Левскі.

Про це повідомляє Topsport.bg.

Українська команда готова викласти за футболіста, який виступає за Кривбас на правах оренди з січня, 100 тисяч євро. Болгарський клуб хоче отримати за нього щонайменше 200 тисяч.

Переговори між двома клубами тривають, і сторони сподіваються на позитивний результат.

22-річний нігерієць в УПЛ зіграв 7 матчів. Опорний півзахисник не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Вернидуб натякнув на відхід із Кривбаса.