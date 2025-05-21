Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас збирається за 100 тисяч євро купити гравця Левскі

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 11:00
Кривбас збирається за 100 тисяч євро купити гравця Левскі
Клемент Ікенна
ФК Кривбас

Клуб Української Прем'єр-ліги Кривбас збирається викупити Клемента Ікенну з болгарського Левскі.

Про це повідомляє Topsport.bg.

Українська команда готова викласти за футболіста, який виступає за Кривбас на правах оренди з січня, 100 тисяч євро. Болгарський клуб хоче отримати за нього щонайменше 200 тисяч.

Переговори між двома клубами тривають, і сторони сподіваються на позитивний результат.

22-річний нігерієць в УПЛ зіграв 7 матчів. Опорний півзахисник не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Вернидуб натякнув на відхід із Кривбаса. 

Кривбас Левскі Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Левскі

Мілан націлився на головного таланта болгарського футболу
Левскі - Динамо Київ 1:0: огляд контрольного матчу
Динамо поступилося Левскі у контрольному матчі
Динамо та Олександрія зіграють товариські матчі з Левські
Левські відмовився від матчів зі Спартаком та Уралом

Останні новини