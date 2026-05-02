Левскі перервав серію Лудогорця з 14 чемпіонств поспіль

Софійський Левскі став чемпіоном Болгарії сезону-2025/26. У суботу, 2 травня, команда Хуліо Веласкеса в 32-му турі національного чемпіонату вдома обіграла свого найближчого переслідувача, ЦСКА 1948 Софія, з рахунком 1:0.

За чотири тури до фінішу чемпіонату перевага Левскі над найближчим переслідувачем зросла до 14 очок. Столичний клуб став недосяжним для суперників.

Для Левскі це 27-й чемпіонський титул в історії. Попереднього разу команда ставала чемпіоном у 2009 році. Левскі перервав 14-річну гегемонію Лудогорця, який незмінно ставав чемпіоном починаючи з сезону-2011/12.

Нагадаємо, на початку квітня пішов із життя легендарний ексголкіпер Левскі та збірної Болгарії Борислав Михайлов.