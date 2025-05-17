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Дякую Кривому Рогу, цикл підходить до кінця: Вернидуб натякнув на відхід з Кривбаса

Олексій Мурзак — 17 травня 2025, 20:14
Дякую Кривому Рогу, цикл підходить до кінця: Вернидуб натякнув на відхід з Кривбаса
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб після перемоги команди над Оболонню натякнув на ймовірний відхід з команди з початком наступного сезону.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Залишився останній тур, матч з Поліссям за єврокубки. Ще я хотів би всім подякувати за підтримку, за підтримку вболівальників. Я разом з ними три роки у Кривбасі, я відчував підтримку кожного та кожної у складні та у приємні хвилини. Бажаю, щоб вони й надалі підтримували команду, навіть якщо не завжди будуть перемоги.

Вдячний Кривому Рогу за ці неймовірні три роки. Цикл добігає кінця, але вишенька на торті залишилася на матч з Поліссям", – сказав Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб є кандидатом на роботу у ЛНЗ та Поліссі, однак сам тренер цю інформацію спростував, наголосивши, що іншу команду не шукає.

Юрій Вернидуб Кривбас Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

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