Дякую Кривому Рогу, цикл підходить до кінця: Вернидуб натякнув на відхід з Кривбаса

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб після перемоги команди над Оболонню натякнув на ймовірний відхід з команди з початком наступного сезону.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Залишився останній тур, матч з Поліссям за єврокубки. Ще я хотів би всім подякувати за підтримку, за підтримку вболівальників. Я разом з ними три роки у Кривбасі, я відчував підтримку кожного та кожної у складні та у приємні хвилини. Бажаю, щоб вони й надалі підтримували команду, навіть якщо не завжди будуть перемоги.



Вдячний Кривому Рогу за ці неймовірні три роки. Цикл добігає кінця, але вишенька на торті залишилася на матч з Поліссям", – сказав Вернидуб.