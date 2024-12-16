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Мілан націлився на головного таланта болгарського футболу

Руслан Травкін — 16 грудня 2024, 10:27
Мілан націлився на головного таланта болгарського футболу
АБл

Італійський Мілан збирається придбати талановитого атакувального хавбека Левскі Маріна Петкова.

Про це пише Topsport.bg.

Італійський клуб готовий заплатити за 21-річного футболіста 5 млн євро. Трансферна вартість футболіста за даними Transfermarkt.com, становить 2 мільйони євро.

Петкова входить до різних рейтингів молодих талантів Європи. Марін є лідером Левскі. Цього сезону за клуб він забив 4 голи та віддав 2 асисти за 17 матчів чемпіонату Болгарії. Незважаючи на молодий вік на його рахунку 12 поєдинків за збірну Болгарії.

Нагадаємо, Мілан у межах 16 туру Серії А не зумів вдома обіграти Дженоа.

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