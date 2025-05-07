Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас та Лівий берег зіграють матч 21 туру УПЛ

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 07:21
Кривбас та Лівий берег зіграють матч 21 туру УПЛ
ФК Кривбас

Сьогодні, 7 травня, відбудеться матч 21 туру чемпіонату України між Кривбасом та Лівим берегом.

Попередньо поєдинок було заплановано на 15 березня, але тоді регулярні та тривалі повітряні тривоги не дозволили провести зустріч. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

Декілька днів тому команди зіграли свої матчі у 27 турі – Кривбас не зміг здолати Рух, а Лівий берег у більшості програв Карпатам.

Читайте також :
Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ

Переглянути зустріч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Раніше дирекція чемпіонату затвердила розклад 29 туру.

Кривбас Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

Кривбас – Лівий берег: де дивитися перенесений матч 21 туру УПЛ
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 29-го туру
Безхребетні аутсайдери та ЦАРська Олександрія: підсумки 27 туру УПЛ
Олександрія продовжує гонитву за Динамо, Шахтар вибуває з боротьби: турнірна таблиця УПЛ
Задерака – про матч з Рухом: Підвела реалізація

Останні новини