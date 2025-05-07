Кривбас та Лівий берег зіграють матч 21 туру УПЛ

Сьогодні, 7 травня, відбудеться матч 21 туру чемпіонату України між Кривбасом та Лівим берегом.

Попередньо поєдинок було заплановано на 15 березня, але тоді регулярні та тривалі повітряні тривоги не дозволили провести зустріч. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

Декілька днів тому команди зіграли свої матчі у 27 турі – Кривбас не зміг здолати Рух, а Лівий берег у більшості програв Карпатам.

Переглянути зустріч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Раніше дирекція чемпіонату затвердила розклад 29 туру.