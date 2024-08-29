Кривбас розгромно програв Бетісу та припинив виступи у єврокубках

Сьогодні, 29 серпня, криворізький Кривбас зазнав розгромної поразки від іспанського Бетіса в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Старт гри був доволі рівним, а на 14-й хвилині Бандейра мав гольовий шанс, проте пробив з кількох метрів у стійку.

ФК Кривбас

На жаль, Кривбасу не вдалося реалізувати свій момент, а ось Бетіс дуже вміло скористався помилками суперника та забив відразу три голи за три хвилини. На 40-й хвилині відзначився Айтор Рїбаль з передачі Абде Еззальзулі, а потім і сам 22-річний марокканський нападник забив двічі у ворота Андрія Кліщука.

Юрій Вернидуб намагався переломити хід поєдинку, провівши відразу чотири заміни до 60-ї хвилини, однак у небезпеку біля чужих воріт це не переросло. Першу зустріч криворіжці також програли (2:0), що означає, що Кривбас завершив свій єврокубковий шлях цього сезону.

Ліга конференцій УЄФА — Кваліфікація

Плейоф, матч-відповідь, 29 серпня

Бетіс (Іспанія) — Кривбас (Україна) 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 40 Руїбаль, 2:0 — 41 Еззальзулі, 3:0 — 43 Еззальзулі

Склади команд

Бетіс: Сілва, Родрігес, Натан, Льоренте (Перро, 46), Бельєрін, Альтіміра, Кардосо – Еззальзулі (Форнальс, 59), Лосада, Родрі (Хуанмі, 68) – Руїбаль (Діао, 59).

Запасні: Адріан, Вієйтес, Карвалью, Рока, Сабалі.

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Стецьков, Романчук, Бандейра (Понєдєльнік, 46), Вакулко (Хомченовський, 71), Бізімана – Драмбаєв, Луньов (Соса, 59), Д. Кузик (По, 46) – Кожушко (Микитишин, 59).

Запасні: Хома, Маханьков, Твердохліб, Аморозо, Конате.

Зазначимо, що дві українських команди продовжать боротьбу в турнірах під егідою УЄФА. Донецький Шахтар дізнався своїх суперників у основній стадії Ліги чемпіонів-2024/2025, а також до Ліги Європи кваліфікувалося Динамо. Жеребкування фази ліги в ЛЄ відбудеться завтра, 30 серпня. Початок — о 14:00 за київським часом.