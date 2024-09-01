Реал зіграє з Бетісом, Жирона в гостях у Севільї, Осасуна — Сельта: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні, 1 вересня, в іспанській Ла Лізі відбудуться 5 матчів.

Зокрема, Реал, за який виступає Андрій Лунін, спробує реабілітуватися за втрату очок з Лас-Пальмасом. у центральному матчі ігрового дня вершкові прийматимуть кривдника Кривбаса — Бетіс. Жирона Віктора Циганкова, своєю чергою, на виїзді зіграє проти Севільї.

Розклад матчів Ла Ліги на 1 вересня

18:00 Алавес — Лас-Пальмас

18:00 Осасуна — Сельта

— Сельта 20:00 Севілья — Жирона

20:15 Хетафе — Реал Сосьєдад

22:30 Реал — Бетіс

Нагадаємо, напередодні Барслеона не залишила мокрого місця від Вальядоліда, Атлетико в компенсований час вирвав перемогу над Атлетиком, а Валенсія розписала нічию з Вільярреалом. Усі результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.