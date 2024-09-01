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Реал зіграє з Бетісом, Жирона в гостях у Севільї, Осасуна — Сельта: розклад матчів Ла Ліги

Ігор Чернявський — 1 вересня, 13:05
Реал зіграє з Бетісом, Жирона в гостях у Севільї, Осасуна — Сельта: розклад матчів Ла Ліги
Getty Images

Сьогодні, 1 вересня, в іспанській Ла Лізі відбудуться 5 матчів.

Зокрема, Реал, за який виступає Андрій Лунін, спробує реабілітуватися за втрату очок з Лас-Пальмасом. у центральному матчі ігрового дня вершкові прийматимуть кривдника Кривбаса — Бетіс. Жирона Віктора Циганкова, своєю чергою, на виїзді зіграє проти Севільї.

Розклад матчів Ла Ліги на 1 вересня

  • 18:00 Алавес — Лас-Пальмас
  • 18:00 Осасуна — Сельта
  • 20:00 Севілья — Жирона
  • 20:15 Хетафе — Реал Сосьєдад
  • 22:30 Реал — Бетіс

Нагадаємо, напередодні Барслеона не залишила мокрого місця від Вальядоліда, Атлетико в компенсований час вирвав перемогу над Атлетиком, а Валенсія розписала нічию з Вільярреалом. Усі результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.

Алавес Бетіс Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Осасуна Реал Мадрид Реал Сосьєдад Севілья Сельта Хетафе

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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