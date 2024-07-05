Кривбас підписав одразу чотирьох гравців

Кривбас підписав одразу чотирьох літніх новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти із криворіжцями уклали 24-річний захисник Ігор Снурніцин, 21-річний малійський захисник Бакарі Конате та 23-річний захисник Олександр Драмбаєв, а також 22-річний нігерійський нападник Оче Очовечі.

"Футбольний клуб Кривбас працює на довгострокову перспективу. Ми підписуємо молодих, талановитих футболістів, підписуємо на тривалий термін і разом стаємо сильнішими. Ми віримо в наших новачків й очікуємо, що усі швидко адаптуються у Кривбасі та будуть приносити клубу користь", — сказав Володимир Баєнко, генеральний директор Кривбаса.

Зазначається, що Конате і Драмбаєв підписали угоду на 4 роки, а Снурніцин і Очовечі — на 3.

Ігор раніше грав за Зорю, а у 2019 році став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Драмбаєв виступав за Шахтар. Бакарі грав за португальські клуби, Салгейруш та Вілаверденсе. Очовечі був у складі португальського Фейренсе.

Нагадаємо, раніше Кривбас запізнився на рейс через хибне мінування аеропорту.