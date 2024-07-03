Кривбас запізнився на рейс через хибне мінування аеропорту

Логістика Кривбаса зазнала змін через хибне мінування аеропорту в Кишиневі, Молдова.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Під час 3-годинного очікування один із гравців сказав: "Не так страшно, коли затримується наш літак, гірше, коли затримуються поставки літаків F-16 Fighting Falcon".

У підсумку делегація Кривбаса запізнилася на свій рейс і провела ніч у Стамбулі. Шлях криворіжців на другий збір у Словенії продовжиться сьогодні, 3 липня.

Напередодні головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, на чому робився акцент під час першого збору.