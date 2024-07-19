Відомі потенційні суперники Кривбаса у кваліфікації ЛЄ

Стали відомі потенційні суперники криворізького Кривбаса у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Український клуб зустрінеться із переможцем однієї із п'яти пар другого раунду відбору або чеською Вікторією Пльзень. Зазначимо, що з нинішнього сезону клуби з однієї асоціації при жеребкуванні будуть розведені, тож криворіжцям не може випасти переможений з пари кваліфікації Ліги чемпіонів Партизан Белград — Динамо Київ.

Потенційні суперники Кривбаса у третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ

Аякс (Нідерланди) — Войводіна (Сербія)

Брага (Португалія) — Маккабі Петах-Тиква (Ізраїль)

Мольде (Норвегія) — Сількеборг (Данія)

Шериф (Молдова) — Ельфсборг (Швеція)

Рапід (Австрія) — Вісла (Польща)

Вікторія (Чехія)

Жеребкування цієї стадії пройде 22 липня у швейцарському Ньйоні. Матчі відбудуться 8 і 15 серпня.