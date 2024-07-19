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Відомі потенційні суперники Кривбаса у кваліфікації ЛЄ

Владислав Уткін — 19 липня, 16:37
Відомі потенційні суперники Кривбаса у кваліфікації ЛЄ

Стали відомі потенційні суперники криворізького Кривбаса у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Український клуб зустрінеться із переможцем однієї із п'яти пар другого раунду відбору або чеською Вікторією Пльзень. Зазначимо, що з нинішнього сезону клуби з однієї асоціації при жеребкуванні будуть розведені, тож криворіжцям не може випасти переможений з пари кваліфікації Ліги чемпіонів Партизан Белград — Динамо Київ.

Потенційні суперники Кривбаса у третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ

  • Аякс (Нідерланди) — Войводіна (Сербія)
  • Брага (Португалія) — Маккабі Петах-Тиква (Ізраїль)
  • Мольде (Норвегія) — Сількеборг (Данія)
  • Шериф (Молдова) — Ельфсборг (Швеція)
  • Рапід (Австрія) — Вісла (Польща)
  • Вікторія (Чехія)
Жеребкування цієї стадії пройде 22 липня у швейцарському Ньйоні. Матчі відбудуться 8 і 15 серпня.
Аякс Брага Кривбас Ліга Європи Рапід Відень Шериф

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