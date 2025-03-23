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Вінгер Кривбаса дебютував за збірну Венесуели в офіційному матчі

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 14:53
Вінгер Кривбаса дебютував за збірну Венесуели в офіційному матчі
Глейкер Мендоза (ліворуч)
Getty Images

Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза дебютував в офіційному матчі за збірну Венесуели.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Він взяв участь в матчі кваліфікації ЧС-2026 Еквадор – Венесуела (2:1), відігравши весь перший тайм.

26 березня венесуельська збірна прийматиме на своєму полі команду з Перу.

Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку.

18 січня Глейкер дебютував за збірну Венесуели у товариському матчі проти США (1:3). 

Кривбас

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