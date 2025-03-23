Вінгер Кривбаса дебютував за збірну Венесуели в офіційному матчі

Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза дебютував в офіційному матчі за збірну Венесуели.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Він взяв участь в матчі кваліфікації ЧС-2026 Еквадор – Венесуела (2:1), відігравши весь перший тайм.

26 березня венесуельська збірна прийматиме на своєму полі команду з Перу.

Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку.

18 січня Глейкер дебютував за збірну Венесуели у товариському матчі проти США (1:3).