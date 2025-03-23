Вінгер Кривбаса дебютував за збірну Венесуели в офіційному матчі
Глейкер Мендоза (ліворуч)
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Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза дебютував в офіційному матчі за збірну Венесуели.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
Він взяв участь в матчі кваліфікації ЧС-2026 Еквадор – Венесуела (2:1), відігравши весь перший тайм.
26 березня венесуельська збірна прийматиме на своєму полі команду з Перу.
Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку.
18 січня Глейкер дебютував за збірну Венесуели у товариському матчі проти США (1:3).