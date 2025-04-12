Двоє легіонерів залишили Кривбас та виїхали з України: відома причина

23-річний венесуельський вінгер Глейкер Мендоза залишив Кривбас.

Про це повідомив наставник клубу Юрій Вернидуб у коментарі FootballHub.

"Мендози вже немає. Він поїхав", – коротко сказав тренер.

Вернилдуб не розкрив причини такого рішення, однак за інформацією UA-Футбол на це вплинуло збільшення кількості обстрілів та повітряних тривог у Кривому Розі.

Ба більше, через це розташування команди залишив ще один легіонер клубу – бразильський півзахисник Маттео Аморозо.

Обидва футболісти вже виїхали з України.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, Кривбас поступився Динамо в межах 24-го туру Української Прем'єр-ліги.