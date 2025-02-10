Крістал Пелес переграв Донкастер у Кубку Англії

У понеділок, 10 лютого, матчем Донкастера з Крістал Пелес продовжилася стадія 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/25.

Перемогу у матчі здобув представник Англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:0. Голами відзначились Даніель Муньйос та 21-річний Джастін Девенні

У наступному раунді Кріста Пелес зіграє на виїзді проти Міллволла.

Поєдинки цього етапу Кубку Англії заплановані на 1 та 2 березня. Більш детальний розклад з'явиться пізніше.

Кубок Англії

1/16 фіналу, 10 лютого

Донкастер – Крістал Пелес 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Муньйос, 0:2 – 55 Девенні

Нагадаємо, в попередньому етапі Плімут з Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ Ліверпуль. А Борнмут із Забарним здолав Евертон Віталія Миколенка.