Мілан домовився про трансфер лідера Крістал Пелес
Мілан домовився з Крістал Пелес про підписання форварда англійців Жана-Філіпа Матети.
Про це повідомляє Sky Sports.
Тепер строки переходу залежатимуть від спроможності "склярів" підписати гідну заміну 28-річному футболісту: або француз переїде до Серії А вже цієї зими, або це станеться влітку.
Цікаво, що довгий час головним претендентом на Матета був Ювентус, який навіть досяг згоди самого гравця на трансфер, але Мілан виявився більш активим у переговорах з Пелес.
Цього сезону Матета зіграв 34 матчі в усіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 40 мільйонів євро.
Також повідомлялось про інтерес до футболіста з боку Манчестер Юнайтед.