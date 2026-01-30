Мілан домовився про трансфер лідера Крістал Пелес

Мілан домовився з Крістал Пелес про підписання форварда англійців Жана-Філіпа Матети.

Про це повідомляє Sky Sports.

Тепер строки переходу залежатимуть від спроможності "склярів" підписати гідну заміну 28-річному футболісту: або француз переїде до Серії А вже цієї зими, або це станеться влітку.

Цікаво, що довгий час головним претендентом на Матета був Ювентус, який навіть досяг згоди самого гравця на трансфер, але Мілан виявився більш активим у переговорах з Пелес.

Цього сезону Матета зіграв 34 матчі в усіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 40 мільйонів євро.

Також повідомлялось про інтерес до футболіста з боку Манчестер Юнайтед.