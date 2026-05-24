Крістал Пелес та Арсенал оголосили склади на матч 38 туру АПЛ

Тренерські штаби лондонського Арсенала та Борнмула оголосили стартові склади на поєдинок 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Крістал Пелес: Гендерсон, Муньйос, Клайн, Лерма, Ріад, Кардінес, Камада, Г'юз, Девенні, Сарр, Странд Ларсен.

Арсенал: Аррісабалага, Москера, Норгор, Інкап'є, Калафіорі, Льюїс-Скеллі, Субіменді, Дауман, Мадуеке, Мартінеллі, Жезус.

Матч Крістал Пелес – Арсенал відбудеться на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Арсенал, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,99. Нічия – 3,75. Виграш Пелес – 3,83.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.