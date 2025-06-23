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Роналду та Аль-Наср погодили новий контракт

Володимир Максименко — 23 червня 2025, 00:49
Роналду та Аль-Наср погодили новий контракт
Аль-Наср

Багаторазовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду погодив новий контракт з Аль-Насром.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Угоду буде розраховано ще на рік до літа 2026-го.

Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Раніше Ліонель Мессі розповів про свої стосунки з видатним португальцем.

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