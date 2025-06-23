Роналду та Аль-Наср погодили новий контракт
Багаторазовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду погодив новий контракт з Аль-Насром.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Угоду буде розраховано ще на рік до літа 2026-го.
Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.
Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.
На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.
Раніше Ліонель Мессі розповів про свої стосунки з видатним португальцем.