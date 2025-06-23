Роналду та Аль-Наср погодили новий контракт

Багаторазовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду погодив новий контракт з Аль-Насром.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Угоду буде розраховано ще на рік до літа 2026-го.

Кріштіану Роналду виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

#CristianoRonaldo’s contract extension with #AlNassr is at the final stage. Ready a new deal until 2026. #Ronaldo has been approached by several clubs in the last weeks, but CR7 has given his priority to stay in Saudi. #transfers https://t.co/9TP0wUSqdl — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2025

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Раніше Ліонель Мессі розповів про свої стосунки з видатним португальцем.