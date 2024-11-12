7 років моїй принцесі: Роналду привітав з днем народження улюблену донечку

Зірковий футболіст Аль-Насра Кріштіану Роналду вирушив до табору національної збірної Португалії, готуючись до матчів Ліги націй. Нападник хоч і поїхав з дому, але не забув привітати у соцмережах донечку.

Сьогодні, 12 листопада, Алана Мартіна святкує свій сьомий день народження, через що Кріштіану опублікував спільне фото та зробив дуже милий допис.

"7 років моїй принцесі 👸🏽❤️ Вітаю, моя любове!" – написав португалець.

Нагадаємо, Алана стала першою спільною дитиною Роналду та Родрігес. У пари всього п'ятеро дітей, проте саме Мартіна та Кріштіану-молодший є улюбленцями футболіста, а неймовірна схожість донечки з Джорджиною полонила фанатів з усього світу.

Цього сезону на рахунку 39-річного форварда Аль-Насра 6 голів та 2 результативні передачі у 9 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.