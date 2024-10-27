Госпіталізація Джорджини: партнерка Роналду вперше розповіла про проблеми зі здоров’ям

Партнерка Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес, провела чотири дні в лікарні через пневмонію.

Після виписки 30-річна модель подякувала медичному персоналу за турботу та підтримку. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася, що перебувала на лікуванні в лікарні Saudi German у Ер-Ріяді.

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Дівчина також показала букет квітів та листівку з побажаннями швидкого одужання.

"Нарешті вдома! Провела 4 дні в лікарні з пневмонією, зараз почуваюся краще, але ще відновлююсь вдома з родиною", – йдеться у заяві Джорджини.

Нагадаємо, що Роналду та Джорджина разом з 2016 року. Пара виховує п'ятьох дітей, двоє з яких народжені від сурогатного материнства до зустрічі з Джорджиною, яка є матір'ю молодших трьох.