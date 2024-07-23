Кревсун: Шевченко точно не ображаться, що отримує не так багато ігрового часу

Нападник юнацької збірної України Данило Кревсун впевнений у тому, що Крістіан Шевченко нормально сприймає свою роль запасного гравця.

Про це Кревсун розповів у інтерв’ю "Збірній".

"Крістіан – гарний хлопець, він добре влився в колектив. Ми з ним постійно жартуємо. Я вважаю, що він талановитий гравець з великим майбутнім. Я точно знаю, що він не ображаться на те, що отримує не так багато ігрового часу. Думаю, Крістіан розуміє, що є моменти в матчах, коли потрібно відпрацьовувати відведений час на максимум, і він це буде робити, як проти Норвегії", — сказав Кревсун.

Нагадаємо, Шевченко-молодший був уперше викликаний у збірну України U-19 у березні цього року на матчі еліт-раунду кваліфікації.

Крістіан потрапив у заявку і на фінальну частину чемпіонату Європи. У матчах проти Північної Ірландії та Норвегії він виходив на заміну, а у вирішальному поєдинку з Італією залишився на лаві запасних.

У четвер, 25 березня, команда Дмитра Михайленка зіграє у півфіналі Євро проти Франції. Початок гри — о 21:00 за київським часом.