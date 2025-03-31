Нива Тернопіль мінімально здолала Кремінь у Першій лізі

У понеділок, 31 березня, відбувся матч першого туру другого етапу Першої ліги України сезону-2024/25, в якому Кремінь приймав Ниву Тернопіль.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. Тернопільці вийшли вперед на 40 хвилині. Кремінь відновив паритет в дебюті другого тайму, проте втримати нічию команді не вдалося: на 82 хвилині Напуда приніс Ниві перемогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група вибування

1 тур, 31 березня

Кремінь – Нива Тернопіль 1:2 (0:21)

Голи: 0:1 – Галадей, 40, 1:1 – Сидоренко, 54, 1:2 – Напуда, 82

Огляд матчу

Нива набрала 19 очок та піднялася на другу сходинку в групі вибування. Стільки ж балів у Миная та Фенікс-Маріуполя, попереду лише Вікторія (23 очка). Кремінь же продовжує посідати останнє місце, маючи в активі 9 пунктів.

Нагадаємо, напередодні Минай у напруженому матчі вирвав перемогу над Діназом.