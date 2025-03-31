Нива Тернопіль мінімально здолала Кремінь у Першій лізі
У понеділок, 31 березня, відбувся матч першого туру другого етапу Першої ліги України сезону-2024/25, в якому Кремінь приймав Ниву Тернопіль.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. Тернопільці вийшли вперед на 40 хвилині. Кремінь відновив паритет в дебюті другого тайму, проте втримати нічию команді не вдалося: на 82 хвилині Напуда приніс Ниві перемогу.
Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування
1 тур, 31 березня
Кремінь – Нива Тернопіль 1:2 (0:21)
Голи: 0:1 – Галадей, 40, 1:1 – Сидоренко, 54, 1:2 – Напуда, 82
Огляд матчу
Нива набрала 19 очок та піднялася на другу сходинку в групі вибування. Стільки ж балів у Миная та Фенікс-Маріуполя, попереду лише Вікторія (23 очка). Кремінь же продовжує посідати останнє місце, маючи в активі 9 пунктів.
Нагадаємо, напередодні Минай у напруженому матчі вирвав перемогу над Діназом.