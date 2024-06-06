Дубль Кременя розпущено — директор клубу
Кремінь-2, який протягом останніх двох сезонів виступав у Другій лізі, було розпущено.
Про це повідомив директор кременчуцького клубу Андрій Філь. Його слова наводить "Український футбол".
"На сьогоднішній день ми закриваємо Кремінь-2. Найкращі гравці другої команди поповнять ряди першої клубної команди Кременя.
На даний момент немає сенсу заявляти Кремінь-2 в аматорський чемпіонат, бо немає навіть ким комплектувати цю команду. Ви самі розумієте, що на ринку футболістів немає, а молодь, яку ми бачимо, ще не доросла до професійного футболу.
У нас є підписаний договір про співпрацю з міською школою, де є одна перспективна команда, яка випускається наступного року. Тож, якщо у нас вийде повернутися у Першу лігу, то ми повернемося до проєкту Кременя-2 на основі цієї групи, щоб вони мали змогу взяти участь у Другій лізі.
Але це майбутні плани, а зараз ми закриваємо Кремінь-2. За ці два роки існування команди особливих результатів не було, але чотири-п’ять футболістів зараз можуть поповнити лави Кременя", — сказав Філь.
У сезоні-2023/24 Кремінь-2 посів 13-те місце, а основна команда вилетіла з Першої ліги, посівши 18-те місце.