Лідер Олександрії пояснив провал Шахтаря в УПЛ
Захисник Олександрії Микита Кравченко вважає, що гравці його команди мали більше мотивації за донецький Шахтар у матчах Української Прем'єр-ліги.
Цитує гравця NV.ua.
"Так, нам вдалося випередити Шахтар. Думаю, тут усе просто зійшлося. Підібралися дуже класні футболісти, сильний і продуманий тренерський штаб, відповідальні адміністратори, медики, масажисти — кожен на своєму місці. Усі працювали на команду і результат. І коли так викладаєшся, коли не шкодуєш себе — футбол тебе винагороджує. Саме тому ми й опинилися в турнірній таблиці вище за Шахтар.
Ми більше цього хотіли, ніж вони. Думаю, саме в бажанні ми Шахтар і переграли. Тому ми виявились сильнішими", – сказав Кравченко.
Напередодні Олександрія переграла Верес та вперше в історії гарантувала срібні нагороди чемпіонату України сезону-2024/25.