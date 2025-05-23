Лідер Олександрії пояснив провал Шахтаря в УПЛ

Захисник Олександрії Микита Кравченко вважає, що гравці його команди мали більше мотивації за донецький Шахтар у матчах Української Прем'єр-ліги.

Цитує гравця NV.ua.

"Так, нам вдалося випередити Шахтар. Думаю, тут усе просто зійшлося. Підібралися дуже класні футболісти, сильний і продуманий тренерський штаб, відповідальні адміністратори, медики, масажисти — кожен на своєму місці. Усі працювали на команду і результат. І коли так викладаєшся, коли не шкодуєш себе — футбол тебе винагороджує. Саме тому ми й опинилися в турнірній таблиці вище за Шахтар.

Ми більше цього хотіли, ніж вони. Думаю, саме в бажанні ми Шахтар і переграли. Тому ми виявились сильнішими", – сказав Кравченко.