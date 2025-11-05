Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нема про що говорити: Крапивцов – про інтерес з боку Реала та Барселони

Олексій Мурзак — 5 листопада 2025, 13:50
Нема про що говорити: Крапивцов – про інтерес з боку Реала та Барселони
Владислав Крапивцов
ФК Жирона

Український воротар Жирони Владислав Крапивцов відреагував на інформацію про його можливий трансфер в один з місцевих грандів – Реал або Барселону.

У інтерв'ю сайту Український футбол голкіпер дав зрозуміти, що це просто чутки.

"Як я на це відреагував? Абсолютно спокійно. Нема про що говорити взагалі", – зазначив Владислав.

Раніше Крапивцов поділився своєю думкою стосовно причин невдалих виступів команди Мічела у поточному сезоні.

У поточному сезоні український голкіпер зіграв за Жирону 6 поєдинків, в яких пропустив загалом 10 голів. Його контракт з клубом діє до 30 червня 2029. Напередодні стало відомо, що український голкіпер подорожчав удвічі й тепер оцінюється в 400 тисяч євро.

Владислав Крапивцов

Владислав Крапивцов

Крапивцов: Жироні потрібен час
Жирона з голами Циганкова та Ваната здобула перемогу у Кубку Іспанії
Ярмолюк проти Ліверпуля, реабілітація Забарного, Ванат та Циганков у гонитві за другою перемогою Жирони
Іспанський гранд зацікавлений у підписанні українського голкіпера
Циганков втратив у ціні, Крапивцов подорожчав удвічі: Transfermarkt оновив вартість гравців Ла Ліги

Останні новини