Нема про що говорити: Крапивцов – про інтерес з боку Реала та Барселони

Український воротар Жирони Владислав Крапивцов відреагував на інформацію про його можливий трансфер в один з місцевих грандів – Реал або Барселону.

У інтерв'ю сайту Український футбол голкіпер дав зрозуміти, що це просто чутки.

"Як я на це відреагував? Абсолютно спокійно. Нема про що говорити взагалі", – зазначив Владислав.

Раніше Крапивцов поділився своєю думкою стосовно причин невдалих виступів команди Мічела у поточному сезоні.

У поточному сезоні український голкіпер зіграв за Жирону 6 поєдинків, в яких пропустив загалом 10 голів. Його контракт з клубом діє до 30 червня 2029. Напередодні стало відомо, що український голкіпер подорожчав удвічі й тепер оцінюється в 400 тисяч євро.