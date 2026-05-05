Українька футболістка визнана найкращою гравчинею сезону в чемпіонаті Шотландії

Футболістка жіночої збірної України Ніколь Козлова здобула нагороду "Гравчиня року" шотландської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Визнання вона отримала більшістю голосів футболісток, що змагаються у чемпіонаті Шотландії. Нападниця Глазго Сіті стала переможницею, попри обмежену кількість ігрового часу через серйозну травму.

Вона не грала у 2026 році на клубному рівні через розрив хрестоподібної зв'язки коліна, яку отримала в березні під час матчу за збірну України проти Англії у кваліфікації на ЧС-2027. Загалом українка в сезоні-2025/26 забила дев'ять голів і зробила п'ять результативних передач у шотландській Прем'єр-лізі.

"Дуже почесно виграти нагороду "Гравчиня року" у жіночій Прем'єр-лізі Шотланді. Те, що за це голосували самі футболістки, робить її ще більш особливою. Для мене це був сезон, у якому було все. Футбол у своєму найпрекраснішому та найжорстокішому вигляді, все це в одному вдиху", – написала Козлова в інстаграмі.

Зазначимо, що клуб українки продовжує боротьбу за чемпіонство в шотландській Прем'єр-лізі. Наразі Глазго Сіті посідає третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Гартса на чотири залікові бали за три тури до завершення чемпіонату.