Тренера молодіжної збірної України Невмержицького нагородили орденом Богдана Хмельницького

24 січня, з нагоди Дня зовнішньої розвідки України, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців. Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримав офіцер спецпідрозділу "Стугна" ГУР МО Максим Невмержицький.

Про це повідомляє Українська федерація карате.

45-річний Максим Невмержицький став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він виконує бойові завдання у складі спецпідрозділу "Стугна", маючи позивний "Каратист". Разом із ним у підрозділі воює і його вихованець, тренер клубу Чемпіон Олександр Бунцев.

У цивільному житті Невмержицький є віцепрезидентом Української федерації карате та головним тренером молодіжної збірної України. Він має звання майстра спорту України міжнародного класу та є володарем 3-го дану шотокан карате-до. В його активі – вісім титулів чемпіона України (WKF), шість титулів чемпіона України (SKIF) та п'ять перемог на чемпіонатах Європи (EGKF, SKIF).

Нагадаємо, що нещодавно українська легкоатлетка Аліна Шух отримала відзнаку від СБУ за участь і допомогу у звільненні Куп'янська на Харківщині.