Досвідчений український нападник перейшов у клуб Першої ліги

Запорізький Металург оголосив про перехід ексфорварда Інгульця Артема Сітало.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 36-річного нападника відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Першу частину сезону форвард провів за хмельницьке Поділля, за яке відіграв 9 матчів та забив 1 гол.

До цього Сітало виступав за Інгулець. Сумарно за команду з Петрового він провів 64 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу 17 голів та 7 асистів. Раніше також грав за Кристал, Зірку, Гірник та Олександрію.

Нагадаємо, напередодні Металург очолив відомий український тренер Сергій Ковалець.

Після 18 зіграних матчів запорізький колектив замикає турнірну таблицю Першої ліги. У 18 турах аутсайдер набрав лише 8 очок.