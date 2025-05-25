Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костишин прокоментував своє майбутнє в Колосі

Олег Дідух — 25 травня 2025, 16:15
Костишин прокоментував своє майбутнє в Колосі
Руслан Костишин
ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин відповів на запитання про те, чи залишиться в ковалівському клубі після завершення поточного сезону.

Слова 48-річного наставника команди наводить пресслужба Колоса

"У мене не було ніякої домовленості з президентом. Я прийшов і почав працювати. Поки президент не скаже "До побачення", я нікуди з Колоса не піду. Я повернувся 10 березня, а кінцевої дати немає. У мене є початок контракту, а кінець буде вирішувати президент", – заявив тренер.

Колос наразі посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ з 36 очками в активі. Команда зуміла уникнути вильоту з елітного дивізіону та навіть перехідних матчів.

Раніше Костишин вже очолював Колос у 2014 – 2021 роках. Вчора команда зіграла внічию 1:1 з Динамо у 30 турі УПЛ.

Колос Руслан Костишин

Руслан Костишин

У складі лише один чемпіон: УПЛ оголосила символічну збірну 29 туру
Можемо виставити фото, як комбайн переїжджає лева: Костишин – про перемогу над Карпатами
Костишин: Ми грали, щоби залишитися в УПЛ
Визначилися претенденти на звання найкращих тренера та гравця квітня в УПЛ
УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 25 туру

Останні новини