Костишин прокоментував своє майбутнє в Колосі

Головний тренер Колоса Руслан Костишин відповів на запитання про те, чи залишиться в ковалівському клубі після завершення поточного сезону.

Слова 48-річного наставника команди наводить пресслужба Колоса

"У мене не було ніякої домовленості з президентом. Я прийшов і почав працювати. Поки президент не скаже "До побачення", я нікуди з Колоса не піду. Я повернувся 10 березня, а кінцевої дати немає. У мене є початок контракту, а кінець буде вирішувати президент", – заявив тренер.

Колос наразі посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ з 36 очками в активі. Команда зуміла уникнути вильоту з елітного дивізіону та навіть перехідних матчів.

Раніше Костишин вже очолював Колос у 2014 – 2021 роках. Вчора команда зіграла внічию 1:1 з Динамо у 30 турі УПЛ.