Мертві аудитори, нові дороги і воєнні злочинці: як правив перший у світі футболіст-президент

У 2017 році Джордж Веа першим із футболістів став президентом своєї країни, вигравши вибори у Ліберії. Та вже за 6 років люди його не переобрали.

Чемпіон розповідає, чому великий бомбардир втратив довіру співвітчизників і як живе зараз.

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Джордж Веа вручив Родрі його Золотий м'яч 28 жовтня 2024 року.

Ліберієць – великий нападник, і сам отримував нагороду в 1995-му. Та цього разу він більше нагадував політика, ніж спортсмена – персональна служба безпеки, радники, прессекретар.

Навіть організатори з France Football отримали дозвіл лише на кілька запитань, а не повноцінне інтерв'ю.

"Знаєте, мені досі телефонують люди з Ліберії. Мені тільки 58. Я можу і хочу піти на другий термін", – запевняв їх Веа.

Його перший, що почався з тріумфу на виборах у 2017-му, завершився у листопаді 2023-го, коли Джордж програв 78-річному Джозефу Боакаю – 49% проти 50%. До честі Веа, він тоді не тримався за владу силоміць, а привітав конкурента з перемогою.

"Це чудові часи в Ліберії та Африці, тому що такі дії з боку чинного президента трапляються дуже, дуже, дуже рідко", – казав правозахисник Хасан Біліті.

Ще б пак.

З 1989-го по 2003-й у Ліберії йшла громадянська війна, що вбила 250 тисяч людей – майже 10% від населення країни.

Польовий командир Прінс Джонсон у 1990-му захопив президента Семюеля Доу, і на відео його люди відрізали тому вухо, заставивши його з'їсти, поки сам Джонсон пив Budweiser.

Пізніше Доу вбили, а його іменем назвали стадіон у столиці, Монровії, де відбулася інавгурація Веа.

Today, George Weah was sworn in as the President of Liberia, succeeding Africa's first elected female President, Ellen Johnson-Sirleaf.



Even his lifelong mentor, Arsenal FC gaffer, Arsène Wenger, is awestruck at Mr Weah's success story. pic.twitter.com/UABSINfTgk — Facts About Africa (@OnlyAfricaFacts) January 22, 2018

При тому одним із сподвижників Джорджа, коли він балотувався, став... Джонсон, той-самий польовий командир.

Час у Ліберії ніби ходить кругами.

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"Я ріс у справжньому гетто. Мій батько помер, коли я був немовлям. Мене виховувала бабуся Емма. Нас було 19 дітей у одній квартирі. Це треба було бачити... Словом, усе, що я заробив, я не вкрав", – захищається Веа.

У 2017-му родинна історія Джорджа була одним із аргументів, чому народ його обрав.

Веа не з чуток знав, як живеться на осушених болотах Гібралтару, що на околиці Монровії.

Його врятували футбольний талант і... диво. В 1992-му 26-річний Джордж грав у Камеруні за Тоннер, де його раз по раз нахвалював французький тренер Клод Ле Руа.

George WEAH 🇱🇷 with the Tonnerre de Yaoundé 🇨🇲 in 1987-88 The season before Arsène WENGER hired him with A.S Monaco pic.twitter.com/MIsBhPrN6z — Old School Panini (@OldSchoolPanini) August 18, 2021

"Я ж якраз зателефонував Клоду, аби запитати, чи не бачив він у Африці нападників для Монако, – каже Арсен Венгер. – Клод порекомендував Веа, і я відправив когось його подивитися. Ми привезли його за 50 тисяч фунтів. Це неймовірна історія, яка тягне на книгу".

І справді – у Монако, ПСЖ, Мілані Веа чи не щоматчу вражав рішеннями, яких в Європі не бачили.

Ставши президентом, Джордж віддячив Ле Руа та Венгеру Орденами Африканської Спокути – найвищими цивільними нагородами Ліберії. Тренери допомагали йому, а не країні – і що? Через злидні Веа в дитинстві не закінчив навіть середню школу.

При тому він щиро любив Ліберію, відмовився грати за сильніший Камерун і в сумі віддав 2 млн доларів на організацію зборів та матчів ліберійських збірних.

Ще у 2005-му Веа вперше подався на вибори, але випускниця Гарварду і працівниця Світового банку Еллен Джонсон-Серліф знищила його за "неграмотність". Тоді люди ще довіряли елітам, шукали експертність. До 2017-го віра в це випарувалася, і популізм продавався дедалі краще.

George Weah became president of Liberia, and in 2018, inducted Wenger into the country’s Order of Distinction and gave him the title of Knight Grand Commander of The Humane Order of African Redemption - the highest rank possible.



A story that doesn’t get spoken about enough.. 🤍 pic.twitter.com/BysA7z2lTs — UberArsenal (@UberAFC) February 1, 2021

"Я вважаю, що найефективніший спосіб скоротити прірву між багатими і бідними – забезпечити, щоб державні ресурси не потрапляли в кишені урядовців", – декларував Веа.

Прийшовши до влади, він поставив чиновникам ультиматум – негайно повернути усе державне майно в державу.

Собі зарплату зменшив – куди без цього.

І – о диво! – це не допомогло.

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Ось так виглядає Монровія після 6 років його правління.

Її називають найбіднішою столицею світу. Тут навіть сміття вже давно ніхто не вивозить – воно гниє на вулицях.

Населення міста щороку росте на 50 тисяч чоловік, і більшість голодує. Близько третини дітей до 5 років мають проблеми зі здоров'ям через недоїдання. 80% дорослих не мають офіційної роботи і скупляються на стихійних базарах, де з доступної їжі – м'ясо мавп, змій, панголінів. Саме з цього в 2014-му почалася епідемія еболи.

Веа не призвів до всього цього – швидше, просто не зміг якось вплинути.

Із позитиву – в Ліберії його прозвали "ліками від поганих доріг". На момент приходу Джорджа лише 5% доріг у країні мали тверде покриття; зараз їх втричі більше.

Ще Веа отримав у Європі грант на 20 млн євро, які пішли на створення мережі закладів професійно-технічної освіти. Попередньо він скасував плату за атестати в середніх школах, що підвищило грамотність.

Веа будував лікарні, тротуари, ринки; ремонтував аварійні будівлі в урядовому кварталі; домовився про імпорт електроенергії з Кот-д'Івуару – те, чим не займався жоден президент до нього.

Чому ж він програв вибори?

Науковець Робтел Неаджа Пейлі пояснює: "Веа обіцяв нам знищити загрозу корупції, але характерними рисами його президентства стали жадібність і хабарництво. Він змарнував кожну можливість досягти найважливішого – соціально-економічної трансформації".

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Українців не здивуєш чиновником, що замовляє бруківку для площі в компанії свого свата.

Але в Ліберії корупція – це геть інший рівень.

У 2018-му ЗМІ кудись зникли 15,5 млрд ліберійських доларів (96 млн доларів США) – тобто десь 5% від ВВП. Уряд США найняв компанію Kroll, аби все дослідити, і та виявила, що нацбанк надрукував банкноти незаконно. Веа випустив звернення, голові нацбанку Чарльзу Серліфу – сину експрезидентки – вручили підозру, та вже за місяць справу закрили.

Далі Джордж оголосив, що вливає в економіку 25 млн доларів США, аби зупинити інфляцію і знецінення валюти. На ділі ж гроші обміняли по смішному курсу, і 8 млн випарувалися.

Сам Веа жодного разу не задекларував статки, і його міністри теж, хоча всі обіцяли.

За індексом сприйняття корупції Transparency International Ліберія в часи Веа опустилася на 142-ге місце. До Джорджа вона набирала в середньому 39 балів, з ним – 29 зі 100.

Gabon’s GDP per capita is nine times that of Nigeria.



Their minimum wage is 11 times our own, ($248 against $22)



Even Libya’s GDP per capita is 7X that of Nigeria.



Thank you APC for wrecking Nigeria pic.twitter.com/mCScEooG1o — Ben the Seer (@MikaelCBernard) May 27, 2024

Перші мирні протести проти розкрадань Веа пройшли у Ліберії вже в 2019-му.

Ну, а в 2020-му уряд ексфутболіста остаточно став на сторону зла.

Це почалося із перевірки бюджету, після якої аудитори стали помирати. Альберт Пітерс і Гіфті Лама з Податкового управління Ліберії задихнулися чадним газом в автомобілі. Аудитор Податкової Джордж Фанбото потрапив у автокатастрофу. Тіло шефа Агентства внутрішнього аудиту Еммануеля Наєсви знайшли із травмами голови.

У відповідь уряд США запровадив санкції проти трьох найближчих соратників Веа, але не його самого.

Молодший син Джорджа Тімоті народився у США і грає футбол за американську збірну – може, звідси така поблажка?

Вже у 2022-му Веа просто поїхав з країни на 48 днів, аби подивитися, як Тімоті виступає на чемпіонаті світу, а потім і просто насолодитися футболом. Паралельно в Ліберії на фоні російсько-української війни почався голод, не вистачало борошна.

Tim strikes first 🚀 pic.twitter.com/MvjseHs2GV — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 9, 2023

"Ми вважаємо, що це зіграло роль у тому, як люди голосували, – каже активіст Центру підзвітності й прозорості Ліберії Андерсон Міамен. – Веа насправді не жив своїм словом".

Красива фраза.

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У Ліберії загалом слово давно нічого не варте.

Комісія із вивчення злочинів громадянської війни ще в 2006-му рекомендувала засудити 116 осіб, та спочатку Джонсон-Серліф, а тоді Веа усе ігнорували.

За Джорджа воєнні злочинці взагалі розкошували. Прінса Джонсона обрали до парламенту. В країну повернулися серед інших польовий командир Джордж Боулі, що набирав у солдати 10-річних, і Мозес Томас – сумновідомий за різаниною в лютеранській церкві, де загинуло понад 600 чоловік.

Веа спочатку обіцяв щось розслідувати, але вже у 2019-му відмовився: "Треба вибирати – або трибунал, або розвиток".

Люди, що не забули жахів попередньої війни, промовчали.

А от щодо голоду – ні.

Перед кожною новою акцією протесту влада блокувала соціальні мережі, а Веа йшов в атаку: "Якщо ви думаєте, що можете ображати президента і вільно ходити вулицями, то цього не станеться. Я кидаю вам виклик!"

Ну, але принаймі він нікого не розстрілював, акції проходили без крові.

Це неймовірно для нас, але в Африці, де івуарієць Алассан Ваттара йде на нові вибори у 84, а камерунець Поль Бія – в 91, Веа здобув свою найбільшу перемогу, програвши.

"Люди в нас кажуть, що "ефект Джонатана" набуває популярності. Експрезидент Нігерії Гудлак Джонатан йшов на ще один термін у 2015-му, зазнав поразки і зателефонував тодішньому лідеру опозиції Мухаммаду Бухарі, щоб привітати. Це було безпрецедентно, бо зазвичай президенти ніколи не програють. Джордж Веа також виявив багато милості, прийнявши волю ліберійців і привітавши свого суперника", – каже головред нігерійської Daily Trust Маннір Дан Алі.

Liberia’s 3 leaders in last 18 years. Ellen Johnson Sirleaf (2 terms), George Weah (1 term) and newly inaugurated Joseph N. Boakai (2024) at Boakai’s inauguration recently. Ugandan students were asked if this was fact or fiction. 75% of them said it was fiction☺️ pic.twitter.com/HCAWdTRl4n — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) January 25, 2024

Так-то досягнення Веа сумнівні, але репутація "людини миру" в країні, що боїться нової війни, може повернути йому крісло.

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Саме цього він добивається, над цим працює.

"Я завжди служив своїй країні. Були часи, коли в нас велась війна, уряду не було. Але була ідея: якщо збірна грає – бойові дії припиняються", – згадує Джордж.

За його президентства, однак, збірна Ліберії не вийшла на жоден великий турнір.

Веа загалом єдиний зірковий футболіст з цих країв, а за відомістю в світі серед ліберійців з ним поконкурує хіба світовий рекордсмен із фальсифікацій Чарльз Кінг – той-самий, що у 1927-му набрав 243,000 голосів при 15,000 виборців.

Чи може маленька, злиденна країна відкинути свою головну знаменитість і рухатися далі без неї?

Щільність результатів останніх виборів підказує відповідь.

"Це свідчить про глибокий розкол у суспільстві. Давайте ж подолаємо розбіжності, об'єднаємося як один народ", – закликає Веа, от тільки й він сам повен протиріч не менше, ніж Ліберія. То спортсмен, то політик; то захисник еліт, то виходець з низів – Джордж так і не визначився, хто він і за кого .

Заслабкий, видно.

От на футбольних полях – інша справа. Там Веа завжди біг прямо і вибирав найкоротшу дорогу до голу.