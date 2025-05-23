Всесвітньовідома медіакорпорація викупила права на трансляцію жіночої Ліги чемпіонів

Транснаціональна медіакорпорація The Walt Disney Company викупила ексклюзивні права на трансляцію жіночої Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Медіакомпанія володітиме правами наступні п'ять років та покаже усі 75 матчів сезону.

"Жіноча Ліга чемпіонів – найвищий рівень футбольної результативності, відданості та пристрасті. Трансляція цьго турніру каже нашим клієнтам про бажання компанії пропонувати сміливі та динамічні розваги", – прокоментував цю подію генеральний менеджер Disney+ Карл Голмс.

Залишається невідомим, яку суму компанія заплатила, щоб отримати права на трансляцію усіх матчів турніру.

Зазначимо, що окрім мультфільмів, Disney також займається виробництвом фільмів, комп'ютерних ігор, коміксів та іншого розважального контенту.

Раніше визначились фіналісти жіночої Ліги чемпіонів сезону-2024/25, фінал якої відбудеться завтра о 19:00 за київським часом.