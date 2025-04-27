Визначилися фіналісти жіночої Ліги чемпіонів

Сьогодні, 27 квітня, відбулися матчі-відповіді жіночої Ліги чемпіонів-2024/25, за підсумками яких фіналістами турніру стали Барселона та Арсенал.

Іспанський гранд вдруге розгромив Челсі. Як і перша зустріч сьогоднішній поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь блаугранас.

У Лондоні Ліон переграв Арсенал 2:1, тому підходив до протистояння легким фаворитом, проте представник англійської Суперліги не знітився і розгромив найтитулованіший жіночий клуб XXI століття – 4:1.

Футбол – жіноча Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, 27 квітня

Челсі – Барселона 1:4 (0:3) (перший матч – 1:4)

Голи: 0:1 – Бонаматі (25), 0:2 – Пайор (41), 0:3 – Піна (43), 0:4 – Сальма (90), 1:4 – Каптейн (90+1)

Ліон – Арсенал 1:4 (0:2) (перший матч – 2:1)

Голи: 0:1 – Ендлер (5, авт), 0:2 – Кальдентей (45+1), 0:3 – Руссо (46), 0:4 – Форд (63), 1:4 – Думорай (81)

Нагадаємо, сезон 2024/25 – останній у поточному форматі. З наступного розіграшу ЖЛЧ команди перейдуть на формат із загальною турнірною таблицею, як у чоловічих змаганнях.

Переможцем минулого розіграшу жіночої Ліги чемпіонів стала Барселона, яка оформила квадрупл по трофеям за підсумками сезону.