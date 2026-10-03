Копотун відзначився голом та асистом у матчі Сегунди
Український нападник Кадіса Владислав Копотун провів результативний поєдинок другого дивізіоні Іспанії – Сегунді.
У матчі 8-го туру чемпіонату проти Леганеса український форвард у першому таймі долучився до забитого голу, віддавши результативну передачу на 6-й хвилині на Антоніо Кордеро.
Водночас у другій половині зустрічі Копотун зміг подвоїти перевагу своєї команди, відзначившись голом на 54-й хвилині. Для нападника це вже другий гол у поточному розіграші Сегунди.
Нагадаємо, у минулому турі гол українця дозволив Кадісу вирвати нічию у грі з Тенеріфе (1:1).
Раніше Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців іспанської Сегунди.