Копотун відзначився голом та асистом у матчі Сегунди

Український нападник Кадіса Владислав Копотун провів результативний поєдинок другого дивізіоні Іспанії – Сегунді.

У матчі 8-го туру чемпіонату проти Леганеса український форвард у першому таймі долучився до забитого голу, віддавши результативну передачу на 6-й хвилині на Антоніо Кордеро.

Водночас у другій половині зустрічі Копотун зміг подвоїти перевагу своєї команди, відзначившись голом на 54-й хвилині. Для нападника це вже другий гол у поточному розіграші Сегунди.

Нагадаємо, у минулому турі гол українця дозволив Кадісу вирвати нічию у грі з Тенеріфе (1:1).

Раніше Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців іспанської Сегунди.