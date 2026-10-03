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Копотун відзначився голом та асистом у матчі Сегунди

Олександр Булава — 3 жовтня 2026, 21:15
Копотун відзначився голом та асистом у матчі Сегунди

Український нападник Кадіса Владислав Копотун провів результативний поєдинок другого дивізіоні Іспанії – Сегунді.

У матчі 8-го туру чемпіонату проти Леганеса український форвард у першому таймі долучився до забитого голу, віддавши результативну передачу на 6-й хвилині на Антоніо Кордеро.

Водночас у другій половині зустрічі Копотун зміг подвоїти перевагу своєї команди, відзначившись голом на 54-й хвилині. Для нападника це вже другий гол у поточному розіграші Сегунди.

Нагадаємо, у минулому турі гол українця дозволив Кадісу вирвати нічию у грі з Тенеріфе (1:1).

Раніше Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців іспанської Сегунди.

Кадіс Сегунда

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