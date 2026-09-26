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Гол Копотуна врятував Кадіс від поразки в матчі Сегунди

Олексій Мурзак — 26 вересня 2026, 22:15
Гол Копотуна врятував Кадіс від поразки в матчі Сегунди
Владислав Копотун
ФК Кадіс

Український нападник Владислав Копотун забив за Кадіс у виїзному матчі сьомого туру другого дивізіону Іспанії проти Тенеріфе.

Зустріч завершилася внічию – 1:1.

Копотун вийшов у стартовому складі. Він активно почав матч: уже на п'ятій хвилині пробив головою трохи вище воріт, а згодом змусив голкіпера Тенеріфе вступити в гру.

Тенеріфе повів у рахунку після гола Енріка Гальєго в першому таймі, а на 73-й хвилині українець відновив рівновагу: отримав передачу від Ібона Санчеса й пробив правою ногою зі штрафного майданчика.

Відео MEGOGO

На 82-й хвилині Копотуна замінили. Рахунок до фінального свистка не змінився.

Чемпіонат Іспанії – Сегунда
7-й тур, 26 вересня

Тенеріфе – Кадіс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Гальєго; 1:1 – 73 Копотун

Напередодні Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців іспанської Сегунди.

Кадіс

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