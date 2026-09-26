Гол Копотуна врятував Кадіс від поразки в матчі Сегунди
Український нападник Владислав Копотун забив за Кадіс у виїзному матчі сьомого туру другого дивізіону Іспанії проти Тенеріфе.
Зустріч завершилася внічию – 1:1.
Копотун вийшов у стартовому складі. Він активно почав матч: уже на п'ятій хвилині пробив головою трохи вище воріт, а згодом змусив голкіпера Тенеріфе вступити в гру.
Тенеріфе повів у рахунку після гола Енріка Гальєго в першому таймі, а на 73-й хвилині українець відновив рівновагу: отримав передачу від Ібона Санчеса й пробив правою ногою зі штрафного майданчика.
На 82-й хвилині Копотуна замінили. Рахунок до фінального свистка не змінився.
Чемпіонат Іспанії – Сегунда
7-й тур, 26 вересня
Тенеріфе – Кадіс 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Гальєго; 1:1 – 73 Копотун
Напередодні Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців іспанської Сегунди.