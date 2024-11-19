Завтра він і росіян кине: Кополовець – про рішення СAS задовольнити позов Тимощука

Колишній гравець Карпат Михайло Кополовець відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) задовольнити позов Анатолія Тимощука проти УАФ.

Його слова наводить Sport-express.ua.

Він зауважив, що чисто з формального погляду Тимощук має право на свої нагороди.

"Лозанна не дивиться на те, що в нас йде війна, вони підходять до питання з професійної думки, що якщо він виграв ці трофеї, то вони належать йому. Але це формальність. УАФ позбавила його всіх регалій, щоб він побачив, що весь народ України його зневажає. Для нас Тимощук – зрадник, і УАФ хотіла показати, що він недостойний цих нагород.

А те, що він там виграв суд, нас вже не повинно цікавити. Тимощук для нас – це пусте місце. Його нагороди не мають для нас ціни в його обличчі. Напевно, Тимощук хотів нам щось довести, але довів тільки одне – що він закінчений виродок. Він чіпляв на себе синьо-жовті стрічки, а в душі був гнилою людиною без будь-яких цінностей. Завтра він і росіян кине, післязавтра ще когось. Таких людей нам не треба, добре, що він звалив звідси. Дороги назад йому немає", – підкреслив Кополовець.