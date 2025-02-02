Кополовець відреагував на новину про поїздку в авто із затриманим наркоторговцем

Колишній гравець Карпат та інших клубів Української Прем'єр-ліги Михайло Кополовець відреагував на чутки, що він був у автомобілі наркоторговця Олега Вагнера, коли того затримали правоохоронні органи.

Про це Михайло повідомив у себе в соцмережах.

"Всім привіт. Як і ви читаю недільні новини. Хочу сказати дуже дякую за таку увагу до моєї персони, але у мене все чудово (в оригіналі сказав "всьо харашо" – прим.), я знаходжуся вдома, тому всім гарного недільного вечора", – заявив Кополовець.

Зазначимо, що Чемпіон намагався звернутися до ексфутболіста за коментарем відразу після появи новини про затримання, але Михайло не відповідав на дзвінки.

Кополовець – колишній півзахисник Карпат, за які провів 140 матчів та забив 6 м’ячів. У січні 2015 року він достроково розірвав контракт із клубом за згодою сторін. У 2021 завершив кар'єру футболіста. Останнім клубом Михайла був закарпатський Минай, у складі якого він догравав останні сезони.