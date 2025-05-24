Хлопці були фантастичними: Конте – про перемогу у чемпіонаті Італії
Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив перемогу команди у чемпіонаті Італії сезону-2024/25.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Хлопці були фантастичними. Нам було нелегко у матчі з Кальярі, бо панували надзвичайні очікування та напруга. Це був чудовий успіх, на який заслуговують мої гравці, вони викладалися на повну до фінального свистка.
Це, безумовно, був найскладніший і найцікавіший чемпіонат у моїй кар'єрі. Приїхати до Неаполя та перебувати такий важливий проєкт у перший рік було справді несподівано та чудово. Вигравати в Неаполі надзвичайно складно.
У нас з президентом Де Лаурентісом чудові стосунки, наші родини товаришують. Кажуть, що я переможець, але він теж переможець. Ми обидва переможці, і цього року ми разом виграли дивовижний чемпіонат", – розповів Конте.
Нагадаємо, Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.
Серія А у підсумки визнала Конте найкращим тренером сезону-2024/25.