Хлопці були фантастичними: Конте – про перемогу у чемпіонаті Італії

Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив перемогу команди у чемпіонаті Італії сезону-2024/25.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Хлопці були фантастичними. Нам було нелегко у матчі з Кальярі, бо панували надзвичайні очікування та напруга. Це був чудовий успіх, на який заслуговують мої гравці, вони викладалися на повну до фінального свистка.

Це, безумовно, був найскладніший і найцікавіший чемпіонат у моїй кар'єрі. Приїхати до Неаполя та перебувати такий важливий проєкт у перший рік було справді несподівано та чудово. Вигравати в Неаполі надзвичайно складно.

У нас з президентом Де Лаурентісом чудові стосунки, наші родини товаришують. Кажуть, що я переможець, але він теж переможець. Ми обидва переможці, і цього року ми разом виграли дивовижний чемпіонат", – розповів Конте.