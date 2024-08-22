Лукаку близький до переходу в Наполі
Ромелу Лукаку
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31-річний нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку може невдовзі перейти в італійський Наполі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що директор неаполітанців зустрінеться з представниками англійського колективу в найближчі 24 години. Зустріч відбудеться в Лондоні.
Всі залучені сторони очікують, що бельгієць стане новим нападником Наполі найближчим часом. Минулий сезон Лукаку провів в оренді в Ромі, куди напередодні перейшов Артем Довбик.
Раніше повідомлялося, що Ромелу можуть обміняти на форварда Наполі Віктора Осімхена.
Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.