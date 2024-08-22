Лукаку близький до переходу в Наполі

31-річний нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку може невдовзі перейти в італійський Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що директор неаполітанців зустрінеться з представниками англійського колективу в найближчі 24 години. Зустріч відбудеться в Лондоні.

🚨🔵 Romelu Lukaku deal expected to happen as Napoli are advancing in talks with Chelsea.



Napoli director will meet with Chelsea in London in the next 24h to proceed and try find final solution.



All parties involved expect Lukaku to become new Napoli player in the next days. pic.twitter.com/043LCKdXuK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

Всі залучені сторони очікують, що бельгієць стане новим нападником Наполі найближчим часом. Минулий сезон Лукаку провів в оренді в Ромі, куди напередодні перейшов Артем Довбик.

Раніше повідомлялося, що Ромелу можуть обміняти на форварда Наполі Віктора Осімхена.

Нагадаємо, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.